لقي طفل مصرعه بدلغة ثعبان أثناء لهوه في أرض زراعية بقرية باصونة دائرة مركز المراغة بسوهاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول، "حسين ع" (10 سنوات - طالب - يقيم بناحية باصونة)، جثة هامدة نتيجة لدغ ثعبان.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده "عصام م" (40 عاما - أمين شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج - يقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله بالزراعات بذات الناحية لدغه ثعبان، ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3508 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.