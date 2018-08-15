تختتم الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام للأراضي الحجازية المقدسة، بتسيير 23 رحلة جوية لكل من جدة والمدينة المنورة.

حيث من المقرر أن يتم نقل 4855 حاج، بواقع 12 رحلة جوية إلى جدة، وتقل 2232 حاجا و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 2623 حاجا من حجاج وزارة الصحة ومجلس الوزراء والتضامن بعثة المؤسسة، وحجاح بورسعيد، وبعثات الداخلية، وترانزيت شارل ديجول، ولندن ومدريد وبرشلونة وفينا وابوجا وتورنتو وبانكوك والجزائر ودار السلام وأمستردام وشركات سياحة وحج أفراد وأجانب بخلاف رحلات العمل.

وتمكنت الشركة من نقل 64 ألف حاج إلى كل من جدة والمدينة المنورة لهذا العام، وذلك على متن 337 رحلة جوية أعلى معدل في انتظام الرحلات وسهولهة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج.