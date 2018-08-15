اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بداية من غدا الخميس 16 اغسطس 2018م. وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كاحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تمت إضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التي تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.