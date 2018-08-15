قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المسار التقليدي في افتتاح المصانع والمشروعات قد تأخذ ما يقرب الـ5 سنوات، ولذلك يجب على قطاع الأعمال عدم السير بالطريق التقليدي في حل المشكلات وهو ما قد يتجاوز فترة الـ7 سنوات إلى 10 سنوات وأكثر.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، أن مصر لديها 121 شركة في قطاع الأعمال ويجب تطويرها وحل أزماتها وهو ليس إساءة لأي أحد ولم يتقدم هذا القطاع كما كنا نتمنى من شركات موجودة في مصر، موضحًا أن تلك الشركات إذا كانت قائمة بشكل سليم ستحل العديد من المشكلات في مصر من الحديد والصلب والنسيج وإنتاج تلك الشركات يلبي طلبات السوق المصري.

وأكد الرئيس أن السوق المصري به 100 مليون وحقهم علينا أن نقوم بإنتاج منتجاتنا بأيدينا، موجها كلامه لقطاع الأعمال: "ادينا الفرصة إننا نطور المصنع ونكبره علشان نظبط الاقتصاد المضاف لمصر"، موضحًا أن قطاع الأعمال هي قضية ثقيلة ويجب حلها لأنه أرث قديم لمصر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، حيث يفتتح مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، والخطين الثالث والرابع لمجمع اسمنت العريش.