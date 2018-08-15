أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وصول جثمان المواطن المصري "محمود علي محمد كامل"، الذي لقي مصرعه، إثر طعنة في القلب، تلقاها من وافد آسيوي، في منطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت.

وأوضحت مكرم، أن وفدا من وزارة الهجرة كان في استقبال أسرة الفقيد، حيث تم تكليفه بالتواصل مع أهل الفقيد، مشيرة إلى تلقيها طلبا من ذويه لتسهيل الإجراءات، وبالفعل شارك ممثلو الوزارة، بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة بمطار القاهرة، في استقبال الأسرة ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات حتى تسلموا الجثمان.

ولقي "محمود" حتفه، يوم 12 أغسطس الجاري، بعد طعنة مباشرة من قبل وافد آسيوي كان بصحبته اثنين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مثل تلك الحوادث فردية وجنائية، ويجري متابعتها من قبل السفارة والقنصلية المصرية بالكويت، للإطلاع على تطورات التحقيقات في الحادث.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها أوكلت لفريق من الوزارة مهمة التواصل مع أهل الفقيد، بشأن مساعدتهم في إجراءات استرداد حقوقه من أماكن عمله هناك، إضافة لمطالبتهم بالمحاسبة الجنائية لقتلة ابنهم، عقابًا على جريمتهم الشنيعة، خاصة وأنه كان في مقتبل عمره، ولديه ابنا لم يره منذ ولادته.

وأوضحت مكرم أن أسرة الفقيد طلبت نقل جثمانه ودفنه في وطنه، وبناءً عليه أنهت وزارة الهجرة والسفارة المصرية كافة الإجراءات، وفي انتظار قرار قضائي لمحاسبة الفاعلين، وذلك بعد إنهاء سير عملية التحقيقات.

وأشارت الجهات الرسمية الكويتية، إلى أنه الأمن الجنائي بالمطار، ألقى القبض على اثنين من المتهمين (آسيوي وزوجته)، كانا يقومان بحجز تذاكر سفر في المطار، تمهيدا للهرب خارج البلاد، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الثالث.

ووجهت وزيرة الهجرة، شكرها لقوات الأمن الكويتية، لسرعة ضبطها للمتهمين، وللرعاية التي يلقاها المواطنين المصريين في بلدهم الثاني.