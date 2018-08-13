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"الملاجئ النووية" ترفع أسعار العقارات بشكل قياسي في نيوزيلندا

"الملاجئ النووية" ترفع أسعار العقارات بشكل قياسي في نيوزيلندا

وزير الأوقاف: المتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة آثم شرعا

وزير الأوقاف: المتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة آثم شرعا

دراسة إسبانية: الضوء الأزرق قد يصيب المتعرض له بالعمى

دراسة إسبانية: الضوء الأزرق قد يصيب المتعرض له بالعمى

المسلماني: باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا

المسلماني: باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا

وزير التنمية المحلية: الصعيد على رأس أولويات القيادة السياسية

وزير التنمية المحلية: الصعيد على رأس أولويات القيادة السياسية

وداعا للقلق والاكتئاب.. علماء يكتشفون منطقة التشاؤم في الدماغ

وداعا للقلق والاكتئاب.. علماء يكتشفون منطقة التشاؤم في الدماغ

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حالة الطقس يوم الثلاثاء 14/ 8/ 2018: العظمى بالقاهرة 35 درجة

حالة الطقس يوم الثلاثاء 14/ 8/ 2018: العظمى بالقاهرة 35 درجة

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