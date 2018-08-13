أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء فى وفاة شقيقته.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة لوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، سائلًا المولى أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمير الكويت أعرب من جانبه عن خالص شكره وتقديره للرئيس لما عبر عنه من مشاعر صادقة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بالخير والتقدم والاستقرار.