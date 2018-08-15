أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن "فيسبوك" أصبح المحرك الأساسي لجماعات التعصب والتطرف والمحتويات المعادية للإسلام وخطابات الكراهية‏ عليه خرجت عن حدود السيطرة بحسب دراسة لجامعة إيلون بكارولينا الشمالية.

ونقل المرصد في تقرير له عن ميجان سكوير، أستاذ علوم الحاسب الآلي بجامعة إيلون بكارولينا الشمالية‏، والتي كانت تعد مشروع، يتعلق بالمحتوى المعادي للإسلام على الفيسبوك،‏ من أجل مؤتمر عن المعلوماتية الاجتماعية سيعقد في سبتمبر القادم، واستمر هذا البحث طيلة عشرة شهور أن كمية الخطابات العدوانية ضد الإسلام والمسلمين، ‏تمثل إنذار خطير، وأن انتشار التعصب والتطرف والمحتويات المعادية للإسلام وخطابات الكراهية‏ خرجت عن حدود السيطرة، ووصل بحثها إلى أن فيسبوك أصبح مؤخرًا المحرك الأساسي لجماعات متعصبة ومتطرفة، مثل الجماعات المعادية للهجرة، وجماعات البيض المتعصبين.

وأكد المرصد أن ميجان اعتمدت في بحثها، على مادة للبيانات تحتوي 700000 عضو داخل 1870 مجموعة مغلقة ومفتوحة على الفيسبوك لجماعات موصوفة بالتعصب، معتمدة في اختياراتها لجماعات التعصب على معيار من أحد المراكز المتخصصة في ألاباما.