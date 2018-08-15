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محافظ القاهرة لـ"شرطة المرافق": كثفوا الرقابة لمنع أي إشغالات بالعيد

محافظ القاهرة لـ"شرطة المرافق": كثفوا الرقابة لمنع أي إشغالات بالعيد

رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل ختام التدريب الأول للعاملين

رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل ختام التدريب الأول للعاملين

"قصور الثقافة" تقدم أنشطة ثقافية وفنية بفرع بورسعيد

"قصور الثقافة" تقدم أنشطة ثقافية وفنية بفرع بورسعيد

وزير الري يناقش تنفيذ قرارات عمومية القابضة للري والصرف

وزير الري يناقش تنفيذ قرارات عمومية القابضة للري والصرف

تنفيذ المعسكر البيئي الثاني بمدينة مرسى علم

تنفيذ المعسكر البيئي الثاني بمدينة مرسى علم

عروض فنون شعبية بـ"ثقافة أسيوط" ضمن برنامج "المبدع الصغير"

عروض فنون شعبية بـ"ثقافة أسيوط" ضمن برنامج "المبدع الصغير"

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