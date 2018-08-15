لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، تستعرض "الوطن" أبرز حفلات وعروض اليوم وأماكنها ومواعيدها وأسعارها.

1- حفل لفرقة "طاخ" على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي في الساعة الثامنة مساءً، سعر التذكرة 60 جنيه للفرد.

2- مساحة "ييلو أمبريلا" في المعادي تستضيف سهرات الصيف الغنائية مع زياد حسن وميرنا مجدي بالمركز الثقافي في المعادي.

3- ورشة "كيف تصبح مذيع إذاعة؟" بمكتبة المستقبل العامة مع الصحفي أشرف البهي في الساعة الخامسة مساءً والحضور مجاني.

4- حفل الفنان فتحي سلامة مع الشيخ محمود التهامي في الساعة الثامنة مساءً بقلعة محمد علي في قاعة المحكى، والفنان هشام عباس وفرقته في العاشرة مساءً، الدخول مجَّاني للمهرجان، ورسوم دخول القلعة 15 جنيهًا.

5- العرض المسرحي "لما روحي طلعت" على مسرح رومانس في وسط البلد في الساعة والنصف مساءً، سعر التذكرة 40 جنيه للفرد.