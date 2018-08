في يوم مليء بالحفلات الموسيقية والعروض الفنية المقامة في منتصف الأسبوع، تعرض لك "الوطن" أبرزها في السطور التالية مرفقة بالأماكن والمواعيد اليوم الثلاثاء..

1- حفل فرقة الأنامل الصغيرة على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في السابعة والنصف مساءً وسعر التذكرة 40 جنيهًا للفرد.

2- حفل فرقة نجوم القاهرة وفرقة أوركسترا شباب القاهرة على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي في السابعة مساءً، سعر التذكرة 20 جنيها للأعضاء و25 جنيها لغير الأعضاء.

3- حفل تجلي باند للإنشاد الصوفي في "مكان" بشارع سعد زغلول في السابعة والنصف مساءً، سعر التذكرة 40 جنيها للفرد حتى نفاذ الأماكن.

4- حفل كاريوكي في "رووم آرت سبيس" من الساعة 8 وحتى 11.30 مساءً، سعر التذكرة 50 جنيهًا للفرد تشمل مشروب.

5- حفل أوركسترا "النور والأمل" بقيادة محمد سعد باشا في الساعة الثامنة مساءً بقلعة محمد علي في قاعة المحكى، والفنان خالد سليم وفرقته في العاشرة مساءً، الدخول مجَّاني للمهرجان، ورسوم دخول القلعة 15 جنيهًا.

6- عرض فيلم "No Country For Old Men" في سينما دكة بـ"دكة أضف" في المقطم في الساعة السابعة مساءً، مدة العرض 122 دقيقة والدخول مجانًا.

7- حفل مريم صالح على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية في التاسعة مساءً، سعر التذكرة 60 جنيهًا للفرد.