تواصل محافظ أسيوط استكمال خطة المحافظة لتمهيد وتسوية وكشط المطبات أمام مداخل ومنازل الكباري والطرق الرئيسية بالمحافظة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للنهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة ولتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري، ووفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبدالجليل النجار، أن الحملات مستمرة بجميع القرى والمراكز وفقا لخطة زمنية بمشاركة وحدة الرصف بالمحافظة والحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء، مؤكدا أن أعمال التسوية والتمهيد وإزالة المطبات تجري في ساعات متأخرة من اليوم تفاديا للزحام المروري وتعطيل حركة المرور بمداخل ومنازل الكباري، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة القطع الطولي أو العرضي في الشوارع الناتجة من أعمال الحفر أو تركيب شبكات المياه والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأضاف عبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب أسيوط، أنه جرى الانتهاء من تسوية وتمهيد وكشط الطريق من مدخل كوبري الهلالي وأمام محطة السكة الحديد وحتى كوبري الجيش ومنزل كوبري الهلالي، وأنه جرى الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بحي غرب أسيوط لتمشيط الطريق الدائري وطريق الأربعين ورفع جميع الإشغالات منه، بالإضافة إلى البدء في أعمال كشط منزل كوبري فيصل أمام مسجد عمر مكرم، على أن تستمر أعمال الكشط أمام منازل الكوبري المختلفة وإزالة المطبات كافة واستكمال أعمال الرصف بشوارع وميادين حي غرب طبقا للخطة الاستثمارية والاعتمادات الإضافية.