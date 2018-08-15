إفتتح المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وشي يوه وين المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية معرض العمارة الصينية المعاصرة بمقر المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وقال المهندس محمد أبو سعده من خلال كلمته إن العمارة الصينية تمر بفترة تحول هائلة وتجذب انتباه العالم حيث أصبحت العمارة في الصين واحدة من الركائز الهامة للاقتصاد الوطني الصيني وتشهد تغييرات هائلة للتصميم المعماري الصيني كما أن الصين أصبحت دولة معمارية رئيسية في العالم.

وتابع: "نتمنى أن يقدم المعرض للمشاهدين المصريين التطور والحالة الراهنة للتصميم المعماري الصيني بطريقة جيدة ومن خلال ا لمعرض الذى إختار 76 مشروعًا معماريًا صينيًا معاصرًا بما يعكس تطور مجال العمارة الصينية و المعماريين الصينيين".

وستعرض "يوه" من خلال كلمته اهتمام الصين بالعمارة بوصفها شاهدا على تقدم الحضارة مشيرا إلى أنه تم التعاون بين مصر والصين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد من أهم المشروعات القومية فى مصر الآن.

كما أشار " أبو سعدة " إلى التعاون بين الجهاز والمركز الثقافي الصينى العام الماضي في معرض المباني التراثية بمصرو الصين كان له عظيم الأثر في فتح الباب لتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المبانى التراثية.

وحضر الافتتاح العديد من الشخصيات العامة في مصر والصين وممثلين شركات البناء الكبرى في الصين.