شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على ضرورة تفعيل قنوات الاتصال بمواطني المحافظة وتسهيل إجراءات التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعدد من المواطنين ممن لهم احتياجات، اليوم، في إطار اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، والتقت المحافظ اليوم بـ35 مواطنا، من بينهم 10 طلبات مقدمة للتربية والتعليم، يلتمس أصحابها قبول أبنائهم بالمدارس.

وأشرت المحافظ "التربية والتعليم ولا مانع"، و10 طلبات يطلب أصحابها توفير مساعدات مالية لهم، ووافقت المحافظ بتجديد صرف مساعدات مالية لمدة 6 أشهر لأحد المواطنين ومساعدة 300 جنيه لمدة عام لمواطن ضرير، و500 جنيه لمواطن من كوم حمادة ليس له مصدر دخل، و500 جنيه لشاب معاق مع توفير فرصة عمل بنظام "السركي" له من نسبة الـ5%.

كما وافقت المحافظ، على صرف علاج لـ5 مواطنين يعانون من أمراض مختلفة وليس لهم مصدر دخل وظروفهم صعبة، و5 طلبات من مواطنين يلتمسون توفير فرص عمل، ومواطنة من دمنهور حاصلة على بكالوريوس علوم بدرجة امتياز، تلتمس الموافقة على منحها فرصة عمل، ووافقت المحافظ على إلحاقها بشركة مياه الشرب للعمل على سبيل التدريب لمدة 6 أشهر، ومواطنة من أبوالمطامير مسنة ومريضة وليس لها مأوى وتلتمس الموافقة على منحها حجرة إيواء.

ووافقت المحافظ، على ندب مواطنة تعمل بإدارة دمنهور التعليمية، وزوجها أمين شرطة بمديرية امن جنوب سيناء ودائم الإقامة هناك، وذلك للعمل مع زوجها بجنوب سيناء للم شمل الأسرة، واكدت أنها ستتصل بمحافظ جنوب سيناء لتسهيل عملها، كما أكدت لأحد المواطنين انها ستتصل بمحافظ الدقهلية لسرعة إجراء عملية لنجل أحد المواطنين يعانى من ضيق في حوض الكلى ويحتاج لعملية تجميل بمركز الكلى بالمنصورة، حيث تم تحديد الموعد بعد 5 أشهر.

حضر اللقاء اللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، وجمال أبوالفضل المستشار الفني والإعلامي للمحافظة.