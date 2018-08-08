أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حجم العمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية 2018/2019 بمدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أن حجم مخصصات الخطة الاستثمارية هذا العام بلغت 600 مليون جنيه، ما يتطلب مضاعفة الجهود للانتهاء من تلك المشروعات والانتهاء وفقا لبرنامجها الزمني.

جاء ذلك، اليوم، خلال اجتماع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو مديريات الطرق والإسكان والرصف الإنتاجي والكهرباء والمياه، حيث جرى مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018 موزعة على المراكز والمدن.

وقالت المحافظ، إن إجمالي ما جرى تخصيصه لمشروعات الرصف بمدن ومراكز المحافظة بلغ 400 مليون جنيه، و19 مليون لمشروعات كباري، و26.5 مليون جنيه للكهرباء، و71 مليون جنيه تحسين بيئة، و18.5 مليون جنيه أمن وإطفاء، بالإضافة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ب 56.5 مليون جنيه.

وأضافت أن مديرية الطرق والنقل بالبحيرة لديها 45 عملية رصف بإجمالي اعتمادات 103 ملايين جنيه، حيث جرى طرح 26 عملية منهم باعتمادات 60 مليون جنيه، وتم تكليف مشروع الرصف الإنتاجي بعدد 20 عملية باعتمادات 43 مليون جنيه.

ووجهت المحافظ، بضرورة الانتهاء من مخصصات الربع الأول من الميزانية قبل 30/9، مع ضرورة انتهاء هيئة الطرق والكباري من استكمال رصف طريق "دمنهور - الرحمانية".