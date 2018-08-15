صديق المشتبه به في حادث دهس لندن لـ"الوطن": ليس إرهابيا ويساعد عائلته

"صالح خاطر"، شاب بريطاني من أصول سودانية احتجز للاشتباه بارتكابه عملا إرهابيا بعد حادث اصطدام سيارة في منطقة ويستمنستر، وسط لندن، ومازالت الشرطة البريطانية تحقق معه، بعد رفضه التعاون مع الضباط بعد القبض عليه.

ولا يعتقد أن المشتبه به كان معروفا لـ"إم آي 5"، الاستخبارات البريطانية الداخلية، ولا لشرطة مكافحة الإرهاب، ولكنه كان معروفا للشرطة المحلية في برمنجهام، حسب بي بي سي.

وقد أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عقب انحراف سيارة باتجاه مجموعة من راكبي الدراجات وعدد من المارة صباح أمس، الثلاثاء، ثم اصطدمت السيارة، وهي من طراز فورد فيستا، بالحواجز الأمنية الموجودة خارج مبنى البرلمان، ولم يكن في السيارة سوى قائدها، كما لم يعثر فيها على أسلحة.

وقال أبو بكر إبراهيم، صديق المشتبه به صالح خاطر، إنهما تزاملا في مرحلة الدراسة الثانوية، وتحديدا بداية من سن الرابعة عشر، وأهله مزارعين بسطاء من منطقة في السودان تسمى 24 القرشي تابعة لولاية الجزيرة.

وأضاف أبو بكر لـ"الوطن": "أتذكر ممارسته لكرة القدم جيدا، فكان يعشقها، وكان يلعب في فريق الحي لكنه لم يلتحق بنادي في السودان، وحتى الآن لا أعرف فريقه المفضل، حيث إننا هنا منقسمين بين تشجيع الهلال والمريخ، وصالح سافر إلى إنجلترا منذ 6 سنوات وعاش في برمنجهام، وظل على تواصل معي في بداية سفره لكننا لم نلتقي من حينها".

وأوضح صديق المشتبه به، أن دفعتهم في الدرسة كانت 52 طالبا، حيث درس "صالح" الهندسة وتخصص في الكهرباء، مشيرا إلى أنه يتسم بالهدوء ويقترب للمثالية لمن هم في نفس سنه، وملتزم بالصلاة والصوم ولا يتعاطي أي نوع من أنواع المخدرات أو الخمور، وحتى الآن لم يتذكر أحد له أنه تشاجر مع أي شخص أو أثار مشكلة في الحي القاطن به منذ طفولته وحتى سفره لإنجلترا، فهو ليس شخصا عدوانيا، ولم ينضم لأي جماعات أو تنظيمات في السودان طوال فترة الدراسة، فهو ليس إرهابيا.

وأكد صديق "صالح"، أنه سافر إلى إنجلترا لمساعدة عائلته، حيث إنه يتحمل المسؤولية منذ الصغر، مشددا أن الإعلام الغربي قام بتهويل الموضوع، حيث إن "صالح" لا يعرف شوارع لندن جيدا لأنه يعيش في برمنجهام.

ويعتقد أن "خاطر" كان يعيش في مسكن فوق مقهى للإنترنت في منطقة سباركبروك في برمنجهام حتى أربعة أشهر مضت، حينما انتقل إلى منطقة هايجايت في المدينة.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "مشاعري مع المصابين في الحادث في ويستمنستر، وأشكر خدمات الطوارئ لاستجابتهم الفورية والشجاعة".

وتابع صادق خان، عمدة لندن، أنه على اتصال دائم بالشرطة، مضيفا: "أدين بقوة كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدينتنا".