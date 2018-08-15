ألقى ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية في البحيرة، قبل قليل، القبض على مدير عام مستشفى غرب النوبارية المركزي، واثنين من العاملين بالمستشفى.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.