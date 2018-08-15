أظهرت بيانات شركة التحليلات أوكر أجرو كونسلت اليوم الأربعاء، أن دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط تصدرت قائمة مشتري القمح الأوكراني في يوليو، أول شهر في الموسم الجديد 2018 - 2019.

وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح في العالم، وباعت إجمالا 17.2 مليون طن من القمح إلى الخارج في الموسم السابق 2017-2018.

وفي يوليو صدرت أوكرانيا ما إجماليه 959 ألفا و960 طنا من القمح.

وتظهر البيانات أن أوكرانيا صدرت 103 آلاف و973 طنا من القمح إلى إسرائيل أكبر مستوردي القمح الأوكراني الشهر الماضي. كما صدرت أوكرانيا 90 ألفا و650 طنا من القمح إلى الفلبين و74 ألفا و957 طنا إلى مصر و63 ألفا و70 طنا إلى إيطاليا.

وصدرت أوكرانيا أيضا كميات كبيرة من القمح إلى كوريا الجنوبية وتايلاند والمغرب واليابان.

وانتهت أوكرانيا تقريبا من موسم حصاد القمح 2018، منتجة نحو 24.5 مليون طن من القمح. وقالت وزارة الزراعة إن من المرجح أن يصل إجمالي صادرات القمح إلى 16 مليون طن في موسم 2018-2019 الذي يبدأ من يوليو وينتهي في يونيو حزيران من السنة التالية.