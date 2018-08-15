ضبطت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع 2 آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطار يفيد بقيام كلا من "محمد.س.م" 45 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بإحدى الدول العربية، و"أحمد.س.م" 28 سنة، عامل شحن وتفريغ "شقيق الأول" يعمل بإحدى الدول العربية، و"محمود.س.م" 35 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير مقيمون بمحافظة قنا، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبحسب مصدر أمني، فضل عدم نشر اسمه، أنه جرى إعداد أكمنة وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال 6 أشهر طبقا للفحص المستندي، بلغت 2 مليون ريال سعودي، و20 ألف دينار كويتي، 50 ألف درهم إماراتي جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.