ارتفعت حصيلة قتلى هجوم لعناصر حركة "طالبان" على قاعدة عسكرية بولاية بغلان، شمال شرقي أفغانستان إلى 45 شخصا.

ونقلت قناة Ariana News المحلية، عن مصدر أمني اليوم، قوله، إن الهجوم تسبب في مقتل 36 جنديًا أفغانيًا و9 من أفراد الشرطة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف المصدر أن طالبان استولت على جميع المعدات التي كانت متوفرة في القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس شورى ولاية بغلان، صفدر محسني، إن حركة طالبان شنت هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة "علاء الدين" التابعة للولاية، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 38 جنديًا، وإصابة آخرين بجروح، مؤكدا مقتل عدد كبير من مسلحي طالبان في الوقت نفسه.

من جانبها، قالت حركة طالبان في بيان اليوم، إن عناصرها تمكنوا من السيطرة على القاعدة العسكرية، وقتل 70 رجل أمن.