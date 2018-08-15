بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

"بصلة المحب خروف"، مثل شعبي تحقق على أرض الواقع بالإسكندرية، الخروف تلك المرة ناصع البياض لديه قرون بنية، لا يغني بالمرة عن لحوم الأضحية في العيد، لكنه يدخل البهجة وينشر الفرحة بين الأطفال الصغار، خاصه مع ارتفاع سعر الماشية.

"الخرفان القطنية" انتشرت في محلات الهدايا والألعاب بمنطقة المنشية في الإسكندرية وعلى أرصفة الشوارع الكبرى، لجذب أعين الجميع أثناء تجولهم لشراء ملابس ولوزام العيد، وأصبحت الخرفان مظهر آخر من مظاهر احتفالات العيد.

كريم عادل، صاحب محل هدايا بمنطقة المنتزه، يقول إن الخروف أصبح من هدايا عيد الأضحى، مؤكدا أن شراء الخروف هدية العيد للأطفال والفتيات أصبح أمرا مألوفا في زيارات العريس لعروسته، موضحا أن الأسعار تبدأ من 50 وصولا إلى 150 جنيه، وفقًا للحجم ونوع المنتج إذ كان مصري أو صيني، تصدر صوت "المأمأة" حين الضغط عليها.

وأوضح عادل أن هناك ركود في السوق خاصة مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى انتظار يوم الوقفة وأول أيام العيد لانتهاء المواطنين من جلب احتياجاتهم الأساسية ومن ثم تتجه أنظارهم للهدايا، مشيراً إلى أن المبيعات تزداد يوم العيد.

وقالت مريم حسن 20 عاما، إنها تهتم بمظاهر عيد الأضحى وهداياه أكثر من أكل اللحوم، مضيفة أنها ستشعر بالسعادة لو كان لديها حبيب يجلب لها هذا الخروف.

فيما قالت فاطمة حمدي ربة منزل: "نشتري اللعبة بدل الحقيقي علشان نحس بمظاهر عيد الأضحى"، مضيفة بشكل ساخر: "مفيش فلوس نشتري خروف حقيقي.. أهو نراضي الأولاد بالقطن".

على جانب آخر، لم يروق الأمر إلى إبراهيم ناصر 40 عاما، ورأى أنه يندرج تحت بنود الرفاهية، مضيفا: "الواحد جمع ثمن 2 كيلو لحمة بالعذاب، فبالتالي ليس لدي استعداد أن أضحي بثمن كيلو، أنا عارف ولادي لو لم يجدوا اللحمة ممكن ياكلوا القطن، فعلى إيه، كدا اللحمة أفيد".