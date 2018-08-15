أنهت الوحدة المحلية بمركز مطاى بالمنيا، أعمال إصلاح وصيانة الطريق العام المؤدي إلى قرية أبوان أمام عزبة بسيون، بالتعاون مع الجهات المعنية لعودة الطريق وتيسير حركة المرور.

قال اللواء ناصر فتحي عبد السلام، رئيس مركزمطاي، إنه تم تغيير ماسورة المياه الخاصة بري الأراضي الزراعية وعمل أرضية خرسانية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة من أهالي المنطقة ساعدت كثيرا في حل المشكلة، حيث يعمل الجميع من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية استخدمت حفارا لرفع التربة المبللة وتسوية وتمهيد الطريق من أجل عودة الانضباط المروري للطريق العام.