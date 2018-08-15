تفاصيل سرقة سيارة محملة بـ21 طن سولار على "صحراوي المنيا"

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم، القبض على 4 متهمين، بينما لا يزال الخامس هاربًا، لارتكابهم واقعة سرقة سيارة محملة بـ21 طن سولار كانت تسير على الطريق الصحراوي الشرقي.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا، بورود بلاغ لضباط المباحث، من عمليات النجدة، بسرقة سيارة محملة بمواد بترولية، أثناء سيرها على طريق فرعي بدائرة مركز المنيا.

بالانتقال لمكان البلاغ والتقابل مع "عبد الرشيد.م.ع"، 25 عاما، سائق ومقيم بالقاهرة، قرر أنه أثناء سيره على الطريق بدائرة مركز المنيا بالسيارة قيادته محملة بـ 21 طن سولار والمنصرفة "للطفى.ح.ع" 35 عامًا، ومقيم بالقاهرة "مالك السيارة" وكان بصحبته 4 أشخاص مرافقين له، فوجئوا بقيام مجهولين باستيقافه وتهديدهم بسلاح ناري والاستيلاء على السيارة بحمولتها وسرقة هواتفهم المحمولة ومبلغ مالي من أحد المرافقين له.

بتمشيط المنطقة تم العثور على السيارة على الطريق الدائرى، وتبين تفريغ نصف الكمية، وبتشكيل فريق بحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ربيع ع ع" 36 عامًا، فلاح أحد المبلغين، "علاء.ع.ع"، 30 عامًا صاحب مستودع سولار، و"حمادة.ف.ح"، 38 عامًا، و"أحمد.ف.م"، 25 عامًا فلاح سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، سرقة مسكن، آداب عامة، و"منتصر.س.ع" 28 عامًا، فلاح، ويقيمون بدائرة مركز المنيا.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الخامس، وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم العثور على خزان الوقود بمخزن كائن أمام منزل المتهم الثاني، وعثر داخله على الكمية المستولى عليها من السولار.

جرى ضبط سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش محلي الصنع" بإرشاد المتهم الرابع، وقرر أنه المستخدم في الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود، لضبط المتهم الخامس، ووجه مدير الأمن بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.