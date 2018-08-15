في واقعة مؤلمة شهدتها مستشفى "أشمون العام"، حيث تسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لطفل "5 سنوات"، بمحافظة المنوفية في حدوث "غرغرينة" في العضو الذكري للطفل، مما أدى لإجراء جراحة وبتر عضوه الذكري.

وأوضح الدكتور هاني فكري حسن، استشاري طب الأطفال وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في حديثه لـ"الوطن"، أن من أسباب حدوث "الغرغرينة"، للأطفال أثناء عملية "الطهارة"، القطع الزائد في الجزء الجلدي الذي تتم به عملية الختان، أواستخدام جهاز الكي الموضعي بعد إجراء العملية بشكل خاطيء، مما يؤدي إلى الضرر بكمية الدم التي تصل إلى العضو.

وتابع "فكري"، أن عدم وصول كمية الدم الطبيعية للعضو يؤدي إلى حدوث "الغرغرنية" حيث تظهر أعراضها عبارة عن إسوداد بمنطقة العضو الذكري للطفل، تلاحظها الأم بعد إجراء العملية نتيجة تلف وموت الأنسجة.

وأوضح "فكري"، أنه فور ظهور علامات الإسوداد على العضو التوجه إلى الطبيب مباشرة لمتابعة حالة الطفل، والتي يمكن علاجها بالمراهم والكريمات الطبية لإنعاش النسيج التالف في حالة ما إذا كان الجزء المتضرر من العضو صغيرًا، أما إذا كان الجزء المتضرر كبير يصعب علاجه نتيجة لتكون السموم، يضطر الطبيب المعالج لعملية بتر العضو الذكري حتى لا تؤثر "الغرغرينة" على باقي الجسم.

وأضاف الدكتور هاني، في حديثه أنه يمكن للطفل الذي تعرض لحالة بتر عضوه الذكري أن يقوم بعمل جراحات تجميلية وتكميلية فور بلوغه سن الـ18 عامًا ليصبح شكله طبيعيًا والسماح له بالتبول بشكل طبيعي وإعادة الوظيفة الجنسية إليه.

يذكر أن، هذه هي واقعة الإهمال الطبي الـ2، في فترة زمنية قصيرة في محافظة المنوفية، حيث أدى خطأ في تركيب "الكانيولا" إلى بتر يد طفلة.