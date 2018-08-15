افتتح الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا معرض تباين للدكتورة ريهام عادل عياد مدرس النسيخ بكلية التربية الفنية، ومعرض مسارات للدكتورة رشا رجب مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وذلك بقاعة الفنان الدكتور حنا حبيب بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، حيث قدم المعرضان أعمال فنية تشكيلية تنوعت بين أعمال النسيخ اليدوي والأقمشة والخيوط.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد اللاه إسماعيل، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة أمل أبو زيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سعاد عبد الرحمن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عيسى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطلاب الكلية والدراسات العليا.