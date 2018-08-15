كشفت بيانات رسمية، ارتفاعا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية، بواقع 6.8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يفوق بيانات معهد البترول الأمريكي (أولية)، الصادرة، أمس الثلاثاء، وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، صعدت إلى 414.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 10 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أظهرت أن المخزونات الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.66 ملايين برميل، وأوردت إدارة معلومات الطاقة، وجود انخفاض في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 0.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها، إلى 233.1 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 3.6 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، إلى 129 مليون برميل.

وارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، الأسبوع الماضي، إلى 10.9 ملايين برميل يوميا، من 10.8 ملايين برميل يوميا المسجلة الأسبوع السابق له، وتوقعت الإدارة في تقريرها الشهري، مؤخرا، أن يبلغ متوسط الإنتاج خلال الربع الثالث الحالي 10.91 ملايين برميل يوميا، و11.29 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2018، فيما سيسجل 11.8 مليونا العام المقبل.