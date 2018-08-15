نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قافلة طبية للكشف المبكر على "روماتيزم قلب الأطفال" بمقر الوحدة الصحية لقرية نمرة البصل، وذلك بالتعاون مع برنامج روماتيزم القلب، برئاسة الدكتور علاء الغمراوى، مدير برنامج روماتيزم القلب في مصر والإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى ورابطة شباب نمرة البصل، وتحت إشراف اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.

وبحسب بيان لمركز الإعلام، اليوم، استقبلت القافلة عشرات الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا وجرى الكشف عليهم باستخدام جهاز "الإيكو"، للاطمئنان على صحة قلوبهم وجرى تحويل الحالات المصابة بروماتيزم القلب إلى مقر البرنامج للمتابعة وتلقي العلاج الكامل .

وصرح الدكتور علاء الغمراى، مدير برنامج روماتيزم القلب، أن البرنامج يهدف إلى القضاء نهائيًا على مرض روماتيزم القلب في مصر نظرًا لما يشكل من خطورة بالغة على صحة الأطفال، مضيفًا أن البرنامج يتلقى الدعم المادي والمعنوي من السيد محافظ الغربية، لتصبح محافظة الغربية نموذجًا يحتذى به في التعاون بين المحافظة والبرنامج .

وكان عشرات الأهالي بالقرية توافدوا على مقر الوحدة الصحية منذ الصباح الباكر لإجراء الفحوصات اللازمة على أطفالهم وحرصهم الشديد على الاطمئنان على صحتهم وخلوهم من أمراض القلب بصفة عامة وروماتيزم القلب بصفة خاصة .

نظم وأدار القافلة الإعلامي جلال أبو النصر، تحت إشراف مصطفى حسين، مدير مركز إعلام المحلة الكبرى، وسمير مهنا مدير الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا.