تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، معرض "ديارنا" المنظم حاليًا بمدينة رأس البر، والذي حقق نجاحًا واسعًا في ظل الاقبال الكبير من قبل أهالي المدينة والزائرين.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم، بلغت إجمالي المبيعات خلال 7 أيام فقط منذ افتتاح المعرض في الخامس من أغسطس الجاري ما يزيد على 138 ألف جنيه و6300 زائر للاطلاع على المنتجات التي يقدمها العارضون تحت شعار "ديارنا في رأس البر".

يقام معرض "ديارنا " على مساحة 450 م² على شارع النيل بالقرب من اللسان، ويشارك به 60 عارضًا يمثلون 11 محافظة لعرض المفروشات بأنواعها والمنتجات السيناوية، العبايات، والإكسسوارات، وملابس الأطفال، ومفارش الكروشيه، واللاسيه، ومنتجات السجاد، والكليم، والصدف، والخزف، والتحف، بالإضافة إلى منتجات أسوان والمنتجات الجلدية ، و من المتوقع أن يستمر العمل داخل المعرض حتى 18 أغسطس الجاري .

وتابع المحافظ قائلا المعروضات تتمتع بدقة في التصميمات وجودة الخامات والأسعار المناسبة والتي كانت أحد الأسباب الأساسية في الإقبال على المعرض وتحقيق مبيعات .