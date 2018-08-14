قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة خماسية بعضوية عضوين من الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وثلاثة أعضاء من الشركة، على أن تكون مهمة اللجنة استلام أعمال محطات الصرف الصحي بقرى ميت الشيوخ والسالمية والنجارين والعبيدية والباز والسلام وعلى الدين، والتي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب في موعد أقصاه 30 من شهر سبتمبر المقبل.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمنازل في تلك القرى وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من خلال خطة العمل بالتوازي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، مع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد البدراوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ضياء عوض مدير عام مديرية الطرق والنقل.