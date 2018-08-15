أصدر الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة عبد الواحد، نائب مدير مستشفى غرب النوبارية المركزى، بالقيام بعمل مدير المستشفى.

وكان ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، ألقوا اليوم، القبض على الدكتور "ص. ر"، مدير مستشفى النوبارية المركزي، متلبسًا بتقاضي رشوة بالمستشفى، كما ألقت القبض على اثنين من العاملين بالمستشفى وهما "و. ي" المسؤول المالي والإداري، و"ف. ال" مسئول الصيانة بالمستشفى.

وتباشر الرقابة الإدارية، التحقيقات مع المقبوض عليهم في واقعة الرشوة المتهمين بها.