علق الدكتور محمد الهياتمي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على حالة عبده هشام، طفل لديه 6 سنوات فقد عضوه الذكري بسبب خطأ طبي أثناء عملية الطهارة، موضحًا أنه أجرى العملية مع توأمه، وأن توأمه سليم، ولكن حدث له مضاعفات.

وأضاف "الهياتمي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار 1" مساء الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المسألة إلى النيابة الإدارية، ثم إلى النيابة العامة، وإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتًا حتى تنتهي التحقيقات.

وأشار إلى أن الطب الشرعي أقر حدوث "غرغرينة" في العضو الذكري، وأن النيابة الإدارية لم تخرج التقرير النهائي حتى الآن.

وتابع: "لا ننكر حدوث أخطاء، دي مآساة والكل مشارك فيها، ونتحمل المسؤولية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر عن طريق طياره خاصة، معقبًا: "سنحاول إيجاد فرصة لاستعادة الأمور بشكل كبير".