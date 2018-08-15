قال غادة والي وزيرة التضامن انها قررت اليوم تشكيل لجنة من بعثة وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لاستلام ومعاينة مخيمات الحجيج بعرفات ومنى لتوزيعها على المحافظات.

وأكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتسيير الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، أن جميع المخيمات مكيفة ومزودة بمراوح، مع التأكيد على توفير مواقف لسيارات نقل الحجيج لعرفات بجوار المخيمات.

وأضاف عبدالموجود، أنه تم تشكيل لجنة لاستلام باصات نقل الحجاج إلى عرفات وإعداد خطة تصعيد كل فندق والتي تبدأ يوم الاحد المقبل وتوفير عدد 12 حافلة احتياطي لمواجهة أي أعطال للباصات خلال تصعيد الحجيج لعرفات بالإضافة إلى توفير عدد 2 ورشة متنقلة لمتابعة أي أعطال للحافلات.

يذكر أن بعثة الوزارة تتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة على مدار 24 ساعة يوميًا مع اتخاذ الإجراءات كافة لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج علمًا بأن رقم البعثة هو( 00966563593425 ) .