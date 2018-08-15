صرح البيت الأبيض، بأن تركيا عاملت القس الأمريكي أندرو برونسون بطريقة غير عادلة، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض: "لن يتم إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الصلب التركي حتى لو تم إطلاق سراح القس برانسون".