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"مياه أسوان" تنظم حملات توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

"مياه أسوان" تنظم حملات توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

"بنك ناصر": 141 مليون جنيه حجم القروض الميسرة العام الماضي

"بنك ناصر": 141 مليون جنيه حجم القروض الميسرة العام الماضي

وزير المالية: الدولة تستخدم الضرائب لتطوير خدمات المواطنين

وزير المالية: الدولة تستخدم الضرائب لتطوير خدمات المواطنين

"الصناعات الغذائية": رصيد اللحوم يكفي 29 شهرا

"الصناعات الغذائية": رصيد اللحوم يكفي 29 شهرا

الإفراج عن شحنة تضم 3844 رأس جمل واردة من السودان بأسوان

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غموض حول واقعة انتحار طفل «عزبة شكر».. وجدّه يتهم «الحوت الأزرق»

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