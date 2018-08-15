في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تنفذ الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية "كورال أطفال مصر"، بالتعاون مع المايسترو سليم سحاب، اختبارات أداء لعدد 100 ابن/ابنة، من أبناء دور الرعاية الاجتماعية، غدًا، تمهيدًا لضمهم لفريق كورال وأوركسترا أطفال مصر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في عام ٢٠١٤ مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.