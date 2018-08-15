نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حملات توعية للمواطنين بطرق التخلص الأمن من مخلفات الأضاحي تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد عبد الفراج، مدير دارة التوعية بالشركة، إنه جرى التنسيق مع كافة الإدارات بالمحافظة، لإقامة سلسلة من الندوات عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي حتى لا يتسبب ذلك في انسداد الشبكات وتراكم المياه في الشوارع.

كما جرى التنسيق مع مديرية الأوقاف بأسوان باعتبارها شريك أساسي في نشر الوعي بقضايا المجتمع على أن يجرى التنويه عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، وذلك خلال خطبة الجمعة المقبلة بجميع المساجد على مستوى المحافظة وخطبة العيد في الساحات المخصصة لصلاة العيد، كما جرى توزيع بروشورات وملصقات توعية سواء بالمرور على عدد من الأماكن بالميادين والأحياء والندوات لعدد من الشرائح.

وأَضاف فراج أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك تفعيل الأعمال الخاصة بالتأكد من تطهير الشبكات حول المساجد وساحات الصلاة التي يجرى تحديدها وكذلك نقاط الذبح.