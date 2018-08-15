بملامح هادئة وخطى ثابتة وحركات متقنة، قدمت فرقة "بورسعيد لذوي الاحتياجات الخاصة"، استعراضًا فنيًا على أغنية "نوح الحمام" خلال فعاليات مهرجان "صيف بورسعيد" المنظم على مسرح حديقة "الأمل" بمحافظة بورسعيد.

قدم الاستعراض 10 أطفال بينهم 4 فتيات، حيث عُرض لوحة فنية حول ولد يتقدم لخطبة فتاة وسط حركات استعراضية نالت إعجاب الجمهور ورئيس هيئة قصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، الذي التقط صورا فوتوغرافية مع الفرقة، عقب انتهاء العرض.

وشهدت العروض الفنية التي قدمتها مهرجان "صيف بورسعيد " منذ بدايتها في 9 أغسطس وتستمر حتى 4 سبتمبر، إقبالا كبيرًا مع بداية كل عرض في التاسعة والنصف مساء.

وجرى تنظيم عرض لـ"فرقة بورسعيد لذوي الاحتياجات الخاصة"، تبعه فقرة فنية لفرقة "أطفال بورسعيد" الذين قدموا فقرات متنوعة ما بين أغاني أطفال وأخرى فلكلورية، ليختتم اليوم بعرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية .

يذكر أن عروض مهرجان "صيف بورسعيد" يقدم عروضًا فنية في عدد من المواقع في بورسعيد منها مسرح ساحة حديقة "الأمل"، وحديقة بنزرت وسعد زغلول، ونادي المعلمين بالمحافظة، ومكتبة مصر العامة، ومركز شباب الاستاد، والمركز الشاطبي، ومركز شباب أكتوبر.