للمرة الثالثة خلال عام واحد.. مشروعات افتتحها السيسي في بني سويف

مرة أخرى، ارتبط اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة بني سويف، حيث افتتح أكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت، في الشرق الأوسط، بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بنائه آلاف البنائين المصريين عبر عدة مراحل بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل في إنتاج الأسمنت.

ويضم المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر، ويحتوى كل مصنع على خطي إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً، واستغرق إنجاز المجمع 18 شهراً.

زيارة السيسي لبني سويف، وافتتاح مجمع المصانع بها، تعتبر المرة الثالثة خلال العام الحالي التي يفتتح فيها الرئيس مشروعات بالمحافظة، ففي أواخر يناير الماضي، زار بني سويف للمرة الأولى وافتتح وتفقد عددًا من المشاريع بها.

من بين المشاريع التي تفقدها السيسي في بني سويف، يناير الماضي، خط إنتاج شركة سامسونج الكورية في منطقة كوم أبوراضي الصناعية، والذي يعد أول مصنع تدشنه الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعًا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقًا للطراز الموحد الذي تتسم به جميع مصانع الشركة.

كما افتتح الرئيس السيسي خلال نفس الزيارة، المرحلة الثانية من تطوير المستشفى العام، والتي شملت مبنى العيادات الخارجية المقام على 4 طوابق بتكلفة 185 مليون جنيه، حيث يضم 43 عيادة فى جميع التخصصات الطبية، و8 عيادات للأسنان، وغرفتين للأشعة.

وفي نهاية يوليو الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة كهرباء غياضة في بني سويف، مع محطتي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد المحطة الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 4800 ميجاوت، وتقع على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، وشارك في إنتاجها مهندسون وفنيون من 35 دولة على مستوى العالم.