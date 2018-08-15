افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت في بني سويف، في خطوة نحو تنمية الصعيد وذلك بعد يومين من افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، في نشاط واضح، لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في محافظات الصعيد.

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن مصنع بني سويف هو واحد من أهم مشروعات خط الصعيد نظرا لأن بني سويف من المحافظات الأشد فقرا والأكثر كثافة، وتفتقر للمشروعات التنموية فالعمالة هناك تسافر للقاهرة والمدن بحثا عن فرص العمل، وبالتالي يعد افتتاح مشروع بهذا الحجم خدمة للمحافظة ككل.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن مصنع الأسمنت سيوفر فرص عمل كثيرة سواء للعمالة فيه، أو ما يتبعه من الحاجة لمصانع أخرى كصناعة الشكاير على سبيل المثال، فضلا عن تعمير المنطقة لتلبية احتياجات العاملين بالمصنع ما يخدم التنمية في الصعيد، والمساهمة في القضاء على العمالة المهجرة ورسم خريطة المحافظات من جديد.

ولفت النحاس، إلى أن خطوات الدولة نحو تنمية الصعيد يعد حجر أساس للتحول إلى اللامركزية، مؤكدا أنه لا يزال أمامنا الكثير من الخطوات للوصول للامركزية، نظرا لأن المحافظات لا تستطيع الاكتفاء بمواردها وخدمتها حتى الآن.

ووقع الرئيس السيسي في يوليو على القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وقال الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن افتتاح مصنع الأسمنت سيمثل انتعاشة اقتصادية لتوفيره فرص عمل وفتح مجالات استثمار بالمحافظة، ما يزيد دخل الدولة من العملة الصعبة، مؤكدا في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يعد محاربة لمركزية العاصمة فالاهتمام بالمحافظات أصبح جلي في عهد الرئيس السيسي.