بعد تحذير "القوى العاملة".. خطوات تحمي المواطن من فخ عقد العمل المزور

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المصريين الراغبين في العمل بالخارج، من الوقوع في شباك سماسرة عقود العمل الوهمية، خلال بيان صدر عن الوزارة، اليوم.

وخص البيان دولة الكويت بالذكر، وذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار إلى تزايد ظاهرة الترويج لعقود عمل وهمية لمدرسين مصريين للعمل داخل الدولة في الآونة الأخيرة، حيث أوضح المكتب أنه "رصد هذه الظاهرة بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن وجود ترويج لمثل هذه العقود، مقابل 20 ألف جنيه مصري".

في السياق ذاته، شرح هيثم سعد، المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة، لـ"الوطن"، كيف يمكن للمصريين الراغبين في العمل بالخارج اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة للتحقق من مصداقية عقود العمل، قائلًا إن "الإجراء الأول المتبع هو التأكد من توثيق العقد من قبل المستشار العمالي الملحق بسفارة مصر في الدولة المراد العمل بها".

وشدد سعد، على ضرورة التعامل معه، عبر القنوات الرسمية، والتوجه إلى وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة توثيقات العقود، لافتًا إلى أن هناك بعض الأشخاص ابتكروا طرقًا للترويج لعقود وهمية تبدو في ظاهرها سليمة وموثقة.

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك طريقتان للحصول على عقد عمل في الخارج، أولها الحصول على عقد عمل من خلال مكاتب توظيف المصريين بالخارج، والأخرى هي الحصول على عقد عمل من خلال الإعلانات أو الأقارب والمعارف أو ما إلى آخره من الطرق الحرة.

وأضاف محمد: "في كلتا الحالتين يتوجب التحقق من صحة العقود، عبر القنوات الرسمية وفق ما حددته الوزارة"، مشيرًا إلى وجود العديد من مكاتب توظيف المصريين بالخارج غير مرخصة، وتعمل على استقطاب الشباب من خلال الترويج لعقود وهمية أو بيع تأشيرات مزورة مقابل مبالغ طائلة، لافتًا إلى ضرورة التأكد من تراخيص المكاتب، حيث يكون لكل مكتب ترخيص مرقم يمكن التحقق منه عن طريق وزارة القوى العاملة.

بدوره، لفت رجل الأعمال السعودي، صفوت السيد أمين، مالك ومدير شركة "جراند إيجيبت" لتوظيف المصريين بالخارج، إلى بعض الألاعيب التي يستخدمها المحتالون حتى عبر التعامل مع المكاتب المرخصة، أبرزها استخدام سماسرة للتعامل باسم المكتب خارج المكتب، حيث يستغلون عدم دراية الشباب بالإجراءات، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المكتب والتحقق من ترخيصه والاطلاع على العقد والتأكد من كل بنوده، ومن مطابقته للتأشيرة.

وأشار أمين إلى ضرورة التحقق من الأختام على العقود، حيث يجب أن تكون العقود مختومة من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية التابعة للدولة المراد العمل بها، بالإضافة إلى أختام المؤسسة أو الشركة المتفق على العمل بها.