رامي جمال يتألق فى حفل ألبومه "ليالينا" وسط حضور جماهيرى كبير

أحيا النجم رامي جمال حفلا غنائيا، منذ قليل بمناسبة صدور ألبومه الغنائى الجديد "ليالينا"، وذلك في منطقة مصر الجديدة، وسط حضور جماهيرى كبير، حيث حرص النجم الشاب على أن يبدأ الحفل بأغنية "ليالينا".

قدم رامي جمال بعد ذلك عدة أغنيات مثل "أنا مش كداب"، "النظرة الأولي"، "فترة مش سهلة"، "اتفضل امشي"، ثم حرص بعد ذلك على تقديم أغنية "يا بلادى" والذى قال عنها إنها إهداء لصديقه الشهيد عمرو صلاح.

كما قدم رامى جمال أغان: "عمال يجي عليا"، "مفيش منها"، مفضش بيا"، "مش بمزاجك"، "سهرانلك عيوني"، "مش كداب"، وبعد ذلك قدم الملحن خالد على وهو الذى يرتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة منذ دراستهما أيام الجامعة.

رامى جمال غنى خلال الحفل أغنية "180 درجة" بناء على رغبة الجمهور، ثم غنى "بحاول أنساكى"، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "ليالينا" والتى قدمها للمرة الثانية خلال الحفل.

يذكر أن رامى جمال طرح مؤخرا ألبومه "ليالينا" فى تعاونه الثالث مع "نجوم ريكوردز" وضم الألبوم 17 أغنية وهم "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".