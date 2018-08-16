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البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة.. اليوم

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة.. اليوم

رامي جمال يتألق فى حفل ألبومه "ليالينا" وسط حضور جماهيرى كبير

رامي جمال يتألق فى حفل ألبومه "ليالينا" وسط حضور جماهيرى كبير

وزير المالية عن "التهرب الجمركي": "نعلم أسبابه ومنافذه وسنواجهه"

وزير المالية عن "التهرب الجمركي": "نعلم أسبابه ومنافذه وسنواجهه"

وزير المالية: نعمل على ميكنة منظومة الجمارك.. "السيسي قالي هحاسبك"

وزير المالية: نعمل على ميكنة منظومة الجمارك.. "السيسي قالي هحاسبك"

وزير المالية يستنكر السلوكيات الخاطئة: "بنفتخر بكسر إشارة المرور"

وزير المالية يستنكر السلوكيات الخاطئة: "بنفتخر بكسر إشارة المرور"

وزير المالية: "كل سائح ومستثمر يدخل مصر بيوفر فرص لأولادنا"

وزير المالية: "كل سائح ومستثمر يدخل مصر بيوفر فرص لأولادنا"

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