أعلنت مجموعة "إعلام المصريين"، عن انضمام الشيف علاء الشربيني إلى فريق عملها، خلال الموسم التلفزيوني الجديد، واصفة إياه بأنه "صاحب جماهيرية مميزة في فنون الطبخ".

وقال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، أن انضمام الشيف علاء إلى نجوم الموسم الجديد، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة" يعتبر جزءً من خطة المجموعة للنهوض بقنوات (أون)، بوجود محتوى مميز متخصص من خلال خريطة برامجية جديدة.

وأضاف: "أما بخصوص برنامج الطبخ مع (الشيف علاء) فنحن نتوقعه الأول على الشاشات المصرية في مجاله، استمرارا لنجومية الشيف علاء وتميز أداءه".