البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة.. اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض، واتخاذ قرار بالإبقاء على الأسعار الحالية للفائدة، أو تغييرها وفقاً لما تراه "اللجنة".

وكانت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أكدت في وقت سابق، أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن التضخم الشهري يبدأ بالاستقرار، خلال شهر أغسطس عند 1%، بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولى والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، ما سيؤدي إلى تضخم سنوي مستقر تقريبا في أغسطس مقارنة بيوليو.