صاحب واقعة "تحرش التجمع": "محدش يشتمها عشان دي بنت".. ويرفض الاعتذار

أجرى الإعلامي تامر بشير، مداخلة هاتفية مع الشاب "محمود"، صاحب واقعة "فيديو التحرش" بـ"منة جبران"، في التجمع، الذي دعاها فيه لتناول القهوة في "أون ذا ران"، وذلك خلال برنامج "تربو"، المذاع عبر إذاعة وقناة "نجوم إف إم".

وقال محمود: "الدنيا مقلوبة عندي على (فيس بوك)، وفي ناس كتير بتقول ألفاظ بذيئة وكلام غريب، وقلتلهم يا جماعة بعد إذنكم محدش يشتمها عشان دي في الأول وفي الآخر بنت".

ورفض "محمود" الاعتذار عما بدر منه، قائلًا: "اعتذر عن حاجة أنا غلطت فيها أنا معنديش أي مشكلة خالص"، مبديًا رفضه دعوة أي شخص غريب لشقيقته بتناول فنجان قهوة" في "كافيه" كما فعل هو.

وكانت منة جبران، فتاة "التجمع الخامس"، التي نشرت فيديو لشاب قالت إنه يتحرش بها: "نتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظار الأتوبيس"، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأكدت جبران، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن كل الفتيات يتعرضن لهذا الموقف سواء محجبة أو غير محجبة، لافتة إلى أنها عندما نشرت الفيديو البعض هاجمها وآخرون وقفوا بجانبها.