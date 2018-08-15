قالت منة جبران، فتاة التجمع الخامس التي نشرت فيديو لشاب يتحرش بها، إنها تتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظارها الأتوبيس، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على "الانستجرام".

وأكدت "جبران"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن كل الفتيات يتعرضن لهذا الموقف سواء محجبة أو غير محجبة، لافتة إلى أنها عندما نشرت الفيديو البعض هاجمها وآخرون وقفوا بجانبها.

وأوضحت أن الشاب سار خلفها أكثر من 3 مرات، وتحرش بها لفظيا قبل أن ينزل من سيارته ويطلب منها أن تشرب القهوة معه في أحد الكافيهات، متابعة: "الشاب غيّر كلامه لما أخد باله إني بصوره، لكن هو كان بيطاردني وبيتكلم من العربية أكثر من 10 دقائق، والناس كانت شايفة ومنطقتش".

وأشارت إلى أن هدفها من نشر الفيديو كان هز صورته أمام عائلته، لافتة إلى أن شقيق أحد المتحرشين حاول الاعتذار لها عندما نشرت فيديو خاص به.