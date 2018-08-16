أحمد فهمي ينشر صورته مع هنا الزاهد: "ملكتي"

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جمعته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "ملكتي".

واحتفل فهمي بخطبته على الفنانة هنا الزاهد، مساء أمس، بحضور عائلتيهما، وعدد من أصدقائهما المقربين.