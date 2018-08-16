أمين "البحوث الإسلامية" السابق: السلفيون وراء انتشار الزواج العرفي

قال الشيخ علي عبدالباقي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقًا، إن الزواج في حد ذاته أمر مشروع.

وأضاف عبدالباقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار": "لما خربت الذمم بين الزوجين في حالة عدم توثيق الزواج حينما تلجأ الزوجة إلى القاضي، ينكرها الزوج ويقول لا أعرفها، وكذالك الزوج يذهب للقاضي وتقول الزوجة لا أعرفه، وتأتي بشهود، لذلك وجب على ولي الأمر أن يقيد المباح إذا نتج عن هذا المباح ضرر".

وهاجم عبدالباقي التيارات السلفية، ووصفهم بأنهم "اختصوا أنفسهم بالدين واعتبروا المرأة سلعة".

وتابع: "أنظر إلى كبرائهم معظمهم متزوج أربعة، والأربعة ليسوا من مصر ولكن مشكلين من سوريا واحدة، والمغرب واحدة، وأي دولة عربية واحدة، ومصر واحدة، وهما أخدوها متعة، وكل حقوقها تاكل وتشرب".

ولفت عبدالباقي إلى أن الأزهر حرم الزواج العرفي منذ الثمانيات معتبرًا أن الأزهر عمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تحافظ على الإنسان وتمنع وقوع الضرر عليه.

واتهم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقًا، السلفيين، بأنهم سبب انتشار الزواج العرفي، لافتا إلى أنهم من هاجموا الأزهر الشريف حينما حرم الزواج العرفي.