حكت سيدة تدعى "هالة"، تفاصيل وفاة طفلتها "ريماس"، البالغة من العمر سنة وشهر، بعد حصولها على حقنه خاطئة من إحدى الصيدليات.

وقالت "هالة"، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، إن "ابنتها أصيبت بسخونية واصطحبتها لمستشفى الحميات، وأخبرت الطبيب المختص بأنها تعاني من حساسية على الصدر، والطبيب كتب لها حقنة وطلب منها أن تشتريها من الصيدلية وتأخذها هناك".

وأوضحت والدة الطفلة أنه بعدما اخذت ابنتها الحقنة: "لقيت البت بتطلع رغاوي من بقها، وأخدتها وروحنا بيها الحميات، وعملوا لها إسعافات، والبت زادت وقطعت النفس وازرقت واتنفخت ورجعت دم، روحنا بيها مستشفى الشاملة أول ما اخدوها دخلوها العناية، وقالولنا دي تالت حالة تيجي لنا بسبب الحقنة دي والحقنة عملت لها صدمة في المخ".