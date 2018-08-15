أعلن محمد محمود الشريف، ابن القارئ الإذاعي الشيخ محمود إسماعيل الشريف، قارئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفاة والده أمس عن عمر ناهز 75 عاما.

ولد القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف بقرية الهجارسة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من حياته والتحق بالإذاعة المصرية عام 1979 وشارك في عدد قراءة القرآن الكريم في صلوات الجمعة والاحتفالات الرسمية والأمسيات الدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وسافر إسماعيل إلى معظم البلدان العربية والأوروبية ليحيي الليالي الرمضانية بها بتكليف من وزارة الأوقاف وستشيع جنازته اليوم من مسقط رأسه بكفر صقر.