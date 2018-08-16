تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات فيديو، تظهر مطار رونالد ريجن في واشنطن، غارقا في الظلام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأكد المطار أن الرحلات الجوية مستمرة على الرغم من بعض التباطؤ.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال متحدث باسم إدارة المطار، ليل الخميس، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نشهد انقطاعا في التيار الكهربائي يؤثر على كل المطار ونجري تحقيقاً.

وأضاف أنه "يجري تسيير الرحلات، لكن الأنظمة الميكانيكية التي تعمل بلا كهرباء تؤدي إلى بطء حركة نزول الركاب وصعودهم" إلى الطائرات.

وأوضح المطار أيضا أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء "لإنارة بعض المناطق في مبنى المطار".

ولم يذكر المطار أي توضيح عن سبب انقطاع الكهرباء، مكتفيا بالقول أن "التيار قطع قبيل الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي".