اتهم جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" السابق، رئيس بلاده، دونالد ترامب بـ"قمع حرية التعبير"، وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، أمس الأربعاء، على خلفية إلغاء ترامب تصريحًا أمنيًا خاصًا به، يتيح له الاطلاع على معلومات سريّة حسّاسة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وقال برينان إن "خطوة الرئيس تأتي في إطار جهوده لقمع حرية التعبير ومعاقبة المنتقدين"، وأضاف: "يجب أن يقلق جميع الأمريكيين، بمن فيهم العاملون في الاستخبارات، من تكلفة التحدث علانية"، وتابع: "مبادئي أغلى بكثير من التصريحات الأمنية، وأنا لن أتراجع".

وتأتي خطوة ترامب، التي أعلن عنها البيت الأبيض، أمس الأربعاء، على خلفية انتقادات توجه بها "برينان" إلى إدارته، خصوصًا بعد قمة جمعته بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، منتصف يوليو الماضي، وأثر القمة، اتهم مدير الاستخبارات المركزية السابق (2013-2017) ترامب بـ "الخيانة".