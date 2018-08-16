حفل غنائي على أنقاض مركز ثقافي دمرته إسرائيل في غزة

أحيت فرقة فنية في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا على أنقاض مبنى مركز "المسحال" الثقافي الذي دمرته إسرائيل الأسبوع الماضي، وحضر أهالي الحي المقيمون بجوار مؤسسة "المسحال"، الحفل الغنائي الذي دعت إليه فرقة "دواوين".

وقال عادل عبدالرحمن رئيس المركز الثقافي للجالية المصرية في غزة، يقع في أحد طوابق المبنى المدمر، لـ"الأناضول" على هامش الحفل: "تقيم اليوم فرقة دواوين التابعة للجالية المصرية هذا الحفل، لنقول للعالم بأننا شعب يرغب في السلام".

وأضاف: "ولنقول للاحتلال الإسرائيلي إنه مهما حاول أن يقصف ويغتال الحياة الثقافية بغزة، ستبقى عزيمة الشباب عالية وسيقاومون بالموسيقى".

وقصفت إسرائيل الخميس الماضي مبنى "المسحال" الثقافي الذي يتكون من 5 طوابق، ويضم مسرحا ومقرا للعديد من الفرق الثقافية والفنية، وتسبب القصف في تدمير عشرات المنازل والمحال التجارية المجاورة للمبنى الذي يقع وسط حي سكني مكتظ بالسكان، غرب مدينة غزة، ونهاية الأسبوع الماضي، شهد قطاع غزة حالة من التصعيد الإسرائيلي والقصف المتبادل بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، تسبب باستشهاد 4 فلسطينيين، وانتهى بوساطة مصرية.