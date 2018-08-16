أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.